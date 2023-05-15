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14:30, 15 мая 2023Россия

Директор написала донос на российскую школьницу из-за кос в цветах флага Украины

В ХМАО директор школы написала донос в полицию на ученицу из-за кос в цветах флага Украины

Фото: Michele Ursi / Shutterstock / Fotodom

В Пыть-Яхе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) директор школы № 1 написала донос в полицию на ученицу, которая пришла в образовательное учреждение с косами в цветах флага Украины. Об этом Ura.ru рассказали в УМВД по российскому региону.

По информации агентства, девочка до 9 Мая пришла в школу с прической, в которую были вплетены ленты желто-синего цвета.

«Сейчас проводится проверка в отношении родителей», — отметили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители уточнили, что в ситуации разбираются представители подразделения по делам несовершеннолетних. Директор учебного заведения также рассказала, что у девочки на голове якобы был выбрит символ инь и ян, который может ассоциироваться с атрибутикой бригады «Азов» (признан террористическим и запрещен в России).

В региональном департаменте образования произошедшее пока никак не комментировали.

2 мая сообщалось, что в Москве полиция задержала мужчину, наклеившего на бампер своей машины скотч в цветах украинского флага. По словам 39-летнего владельца авто, таким образом он пытался скрыть вмятину на бампере, а флаг Украины получился случайно.

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Анна Щербакова
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