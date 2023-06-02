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11:24, 2 июня 2023Бывший СССР

В Белоруссии признали сведения на странице Тихановской в соцсети экстремистскими

Суд в Гомеле признал информацию на странице Тихановской в социальной сети экстремистской

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Информацию, опубликованную на странице Светланы Тихановской в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), счел экстремистской Суд Гомельского района Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на местные СМИ.

Таким образом инстанция удовлетворила заявленные заместителем главы прокуратуры района Александром Шинкаревым требования.

Сам Шинкарев напомнил, что хранение экстремистских материалов или подписка на экстремистские ресурсы в социальных сетях влечет в республике соответствующую ответственность.

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