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13:07, 2 июня 2023Бывший СССР

Описано сходство тактик НАТО и ВСУ

Военный эксперт Дандыкин: ВСУ используют тактику НАТО, примененную в Афганистане и Ираке
СюжетЛьготы ветеранам боевых действий:

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заимствовали многое из тактики НАТО, которая применялась, в частности, в Афганистане, в Ираке и в рамках других конфликтов. К примеру, военные используют мобильные группы для прорыва наиболее уязвимых мест в обороне. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«В украинском военном конфликте мы видим классические школы ведения боевых действий, которые отличаются от того, к чему мы готовились, опираясь на опыт борьбы с терроризмом. Здесь, к примеру, есть элементы даже Первой мировой с очень серьезной обороной с обеих сторон, тактикой засад и прочим. Есть и элементы тактики НАТО», — сказал Дандыкин.

По его словам, НАТО в военных конфликтах часто использует мобильные группы, легкие вооруженные пикапы, бронированную технику. Их задача состоит в том, чтобы найти узкие места в обороне и осуществить прорыв.

Эта тактика использовалась, к примеру, формированиями Киева на харьковском и лиманском направлениях осенью: осуществлялись прорывы в местах с непрочной обороной. Но сейчас ситуация несколько другая. Подобные методы можно было использовать в Афганистане, Ираке, но здесь это чревато последствиями

Василий Дандыкинвоенный эксперт

Дандыкин рассказал, что сейчас диверсионно-разведывательные группы пытаются заходить на территорию России, используя 2-3 бронированные машины, пикапы, 1-2 танка. Потеряв большую часть техники и состава, они уходят, хотя раньше удавалось окружать российские группировки.

«Дело в том, что сейчас все это уже не так эффективно как осенью. Теперь мы наносим удары, локализуем, используем авиацию и артиллерию. Конечно, в НАТО тоже это видят, не только мы будем изменять боевые наставления, но и они», — заключил военный эксперт.

Ранее командир батальона «Крым» заявил, что ВСУ в боях на запорожском направлении начали использовать комбинированную тактику ведения боевых действий, видна как «советская школа», так и внедрение методов НАТО. При этом ВСУ в основном применяют технику советского производства, однако используют натовские боеприпасы.

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    Варвара Кошечкина
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