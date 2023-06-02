Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:00, 2 июня 2023Забота о себе

Расстроенной жестким экспериментом мужа в постели женщине дали совет

Психотерапевт Перри: если супруг принуждает к сексу силой, пора поговорить о будущем брака

Фото: Tinnakorn jorruang / Shutterstock / Fotodom

Женщине, расстроенной жестким экспериментом любимого мужа в постели, дала совет психотерапевт Филиппа Перри. Ответ на письмо женщины, которая провела в браке 35 лет, опубликовало издание The Guardian.

Автор письма призналась, что некоторое время назад потеряла сексуальное желание и пыталась заставить себя заниматься сексом с мужем. Написать в редакцию ее побудила неожиданная выходка супруга. «Он толкнул меня на кровать, раздвинул ноги и набросился на меня, думая, вероятно, что это сексуально. Я была в ярости, тряслась, плакала», — вспоминает женщина. Она пришла к выводу, что такой прием мужчина подсмотрел в порно. Автор письма попросила совета — как ей сохранить брак, если она не хочет больше секса с мужем, тем более такого.

Филиппа Перри отметила, что никого нельзя принуждать к сексу силой, а если супруг делает это, пора поговорить о будущем брака. «Скажите, что, хотя вы его любите и хотите остаться в браке, вам больше не хочется секса и не хочется быть использованной в качестве сексуального объекта. Это будет трудный разговор, вероятно, лучше пригласить специалиста по семейным отношениям», — написала психотерапевт.

Материалы по теме:
Как спасти брак, подать на развод и пережить расставание: что делать и как жить дальше, если отношения рушатся?
Как спасти брак, подать на развод и пережить расставание:что делать и как жить дальше, если отношения рушатся?
4 октября 2022
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019

Перри также добавила, что дело может быть не в изменении гормонального уровня. «Не думаю, что ваше нежелание секса нужно лечить медикаментозно. Важно определиться с тем, что влияет на интимную связь между вами: ваши представления о сексе, ваше физическое и эмоциональное благополучие, чувствуете ли вы, что видите и понимаете друг друга, ваш опыт и ожидания», — продолжила она. Также, подчеркнула психотерапевт, важно понять, как брак будет выглядеть после этого разговора, и как женщина смотрит на то, что муж может захотеть удовлетворять свои потребности на стороне.

Ранее Перри дала совет 70-летней британской пенсионерке, сожалеющей о своем долгом браке. Психотерапевт указала на то, что идеальных решений в жизни нет.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Александра Лисица
    Обсудить
    Последние новости
    Байден упал на церемонии и ударился головой при выходе из вертолета. Что происходит с американским лидером?
    Оливер Стоун заявил о желании услышать мнение Путина по Сноудену
    В ЕС обеспокоились из-за волны заражений новым вариантом коронавируса
    В ЕС подняли вопрос о возможном шпионаже при помощи смартфонов
    Телеведущая едва не оголилась в прямом эфире
    Россиянам дали советы по выбору черешни
    Уничтожение беспилотника под Курском системой ПВО попало на видео
    В ЕС прекратили действие российские страховки «Зеленая карта»
    На Украине предложили начать переговоры после денацификации страны
    Путин назвал важнейшую задачу государства
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.