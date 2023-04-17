Психотерапевт дала совет сожалеющей о долгом браке 70-летней женщине

Психотерапевт указала сожалеющей о браке пенсионерке на то, что идеальных решений нет

70-летней британской пенсионерке, сожалеющей о своем долгом браке, дала совет психотерапевт Филиппа Перри. Ответ на письмо пожилой женщины опубликован в издании The Guardian.

По словам женщины, она вышла замуж слишком рано и считает, что сделала неправильный выбор, хотя недавно отпраздновала золотую свадьбу и всегда была окружена заботой со стороны супруга. «У нас трое детей и пятеро драгоценных внуков, которые приносят нам массу счастья. Каждый день я говорю себе, что мне за многое нужно быть благодарной. И я благодарна! Но все равно жалею, что не выбрала более привлекательного и подходящего мне партнера», — написала она. Сожаления вызывает и карьера, которая была успешной, но приносила ей удовлетворения.

В ответ психотерапевт указала на то, что идеальных решений в жизни нет. «У меня есть подозрение, что вы не сделали неправильный выбор, но вам присуща модель поведения, при которой любой выбор кажется неправильным», — написала психотерапевт.

Перри также обратила внимание на то, что в письме пенсионерка признается: она ненадолго уходила от мужа к другому, но вернулась.

Я думаю об этой ситуации как о прекрасном виде из окна, который вы стали принимать как должное, хотя его присутствие вам нравится. Если штора навсегда скроет этот вид, думаю, вы будете по нему скучать. Если бы вы вышли замуж не за того мужчину, сомневаюсь, что вернулись бы к нему, почувствовав себя одиноко после измены

Филиппа Перри психотерапевт

Чтобы начать контролировать навязчивые мысли, продолжила Перри, нужно перестать сопротивляться им и поддаться размышлениям о сожалениях. «Наблюдая за своими мыслями, вы отделите себя от них, и вам станет легче от них избавиться. Нужно делать это ежедневно, чтобы вы контролировали их, а не наоборот», — говорит психотерапевт.

После этого, по ее словам, нужно обратиться к наиболее ранним, детским воспоминаниям о том, когда именно женщина начала сожалеть о своих выборах. «Мы постоянно сочиняем истории, чтобы понять, что чувствуем. Но это не значит, что истории правдивы», — объяснила Перри, порекомендовав, если подобные мысли не уходят, обратиться к специалисту.

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