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21:16, 2 июня 2023Бывший СССР

Военкор рассказал о выгодном для российской армии стоянии на Днепре

Военкор Сладков: «стояние на Днепре» помогает России в достижении целей СВО

Фото: РИА Новости

Сложившаяся в зоне специальной военной операции (СВО) ситуация, которую можно образно охарактеризовать как «стояние на Днепре», выгодна России, а не Украине, заявил в Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков.

По его словам, Украина сделала ставку на свое контрнаступление. Военкор уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют технику, еще не побывавшую в бою, находящуюся тылу, на складах и базах хранения, а также запасы снарядов, ГСМ, амуниции, личный состав. «Удары-то Россия осуществляет мощные, по всей территории Украины. Плюс потери ВСУ на фронте», — рассказал он. По мнению военкора, «стояние на Днепре» помогает России в достижении целей СВО.

Специалист отметил, что в это же время российская армия копит силы, предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) в стране работают в три смены, идет активный набор на военную службу. «Причем люди, понимая, что многим предстоит участвовать в СВО, идут на контракт, и статистика выше самых оптимистичных прогнозов», — добавил он.

Ранее в Херсонской области полицейские нашли оставленные ВСУ схроны со взрывателями и патронами.

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    Марина Совина
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