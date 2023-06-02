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04:00, 2 июня 2023Ценности

48-летняя бывшая солистка Spice Girls показала фигуру в нижнем белье

Бывшая солистка Spice Girls Мелани Браун показала фигуру в кружевном нижнем белье

Кадр: @officialmelb

Британская певица и бывшая солистка музыкальной группы Spice Girls Мелани Браун показала фигуру в откровенных образах. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

48-летняя знаменитость приняла участие в рекламном ролике летней коллекции модного бренда Pour Moi. Так, исполнительница предстала перед фанатами в комплекте нижнего белья белого цвета, оформленном кружевами. Кроме того, артистка примерила раздельные купальники с анималистичным и цветочным принтами.

Поклонники восхитились внешним видом звезды, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более 34 тысяч лайков. «Ты выглядишь сногсшибательно», «Невероятно потрясающая женщина», «Вот это огонь!», «Королева!», «Выглядеть так в 48 не каждому под силу. Ты великолепна», — высказывались они.

Ранее американская актриса Кейт Хадсон снялась топлес и вызвала споры в сети. 43-летняя знаменитость поделилась серией откровенных фото, на которых она запечатлена отдыхающей у бассейна. Так, на одном снимке звезда позирует в черно-красных плавках, прикрыв книгой обнаженную грудь. На другом кадре она повернулась спиной к камере, демонстрируя свою подтянутую фигуру.

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    Мария Винар
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