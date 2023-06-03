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16:46, 3 июня 2023Россия

В Совфеде сравнили слова главы Минобороны Британии о захвате Крыма с анекдотом

Сенатор Джабаров сравнил слова главы МО Британии Уоллеса о захвате Крыма с анекдотом

Фото: Caroline Chia / Reuters

Слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о захвате Украиной Крыма можно сравнить с анекдотом, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Не будем так серьезно воспринимать слова министра обороны Великобритании. В стародавние времена такие высказывания напоминали бы свежий анекдот», — написал сенатор.

Ранее глава британского Минобороны допустил, что силы армии Украины могут захватить Крым в 2023 году. Кроме того, он выразил оптимистичное мнение о предстоящем контрнаступлении Киева.

При этом до этого Уоллес рассказывал, что у Лондона и других союзников Киева иссякают запасы вооружений для передачи украинской стороне. По его словам, собственные запасы западных стран истощены.

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    Виктория Кондратьева
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