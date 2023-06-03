Россиянам перечислили признаки острого аппендицита

Терапевт Тарадеева назвала непроизвольные мышечные спазмы признаком острого аппендицита

Острый аппендицит можно заподозрить по нескольким характерным признакам, заявили терапевт Татьяна Тарадеева и хирург Эдуард Клевакин. Они перечислили их россиянам в беседе с изданием E1.Ru.

Врач назвала аппендицит болезнью-хамелеоном, о которой слышали все, но при этом не считают ее слишком серьезной проблемой. Однако в действительности острый аппендицит может привести к серьезным осложнениям и летальному исходу, поэтому важно вовремя заметить тревожные симптомы.

Ряд заболеваний имеет сходную с острым аппендицитом симптоматику. Например, почечная колика, острые холецистит и пиелонефрит, острый панкреатит, язвенная болезнь, болезнь Крона, острый гастроэнтерит, воспаление яичников Татьяна Тарадеева врач-терапевт

Главным признаком обострения аппендикса является боль, объяснила Тарадеева. Сначала она возникает в центральной части живота под грудной клеткой и характеризуется непроизвольными мышечными сокращениями. Через два-три часа болевые ощущения опускаются вниз и локализуются в правой нижней части живота.

В свою очередь, хирург Клевакин отметил, что, помимо боли, у пациентов с острым аппендицитом наблюдается отсутствие аппетита, тошнота, нарушения стула, рвота в первые часы заболевания.

Ранее в Алтайском крае мужчина приехал в больницу с сильной болью в животе и не пережил простую операцию по удалению аппендикса. В конце апреля у 52-летнего жителя села Безголосово поднялась температура и появились резкие боли в животе. Россиянин надеялся выздороветь самостоятельно, потому обратился за помощью в медицинское учреждение лишь спустя двое суток.

