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20:52, 3 июня 2023Забота о себе

Россиянам перечислили признаки острого аппендицита

Терапевт Тарадеева назвала непроизвольные мышечные спазмы признаком острого аппендицита

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Острый аппендицит можно заподозрить по нескольким характерным признакам, заявили терапевт Татьяна Тарадеева и хирург Эдуард Клевакин. Они перечислили их россиянам в беседе с изданием E1.Ru.

Врач назвала аппендицит болезнью-хамелеоном, о которой слышали все, но при этом не считают ее слишком серьезной проблемой. Однако в действительности острый аппендицит может привести к серьезным осложнениям и летальному исходу, поэтому важно вовремя заметить тревожные симптомы.

Ряд заболеваний имеет сходную с острым аппендицитом симптоматику. Например, почечная колика, острые холецистит и пиелонефрит, острый панкреатит, язвенная болезнь, болезнь Крона, острый гастроэнтерит, воспаление яичников

Татьяна Тарадееваврач-терапевт

Главным признаком обострения аппендикса является боль, объяснила Тарадеева. Сначала она возникает в центральной части живота под грудной клеткой и характеризуется непроизвольными мышечными сокращениями. Через два-три часа болевые ощущения опускаются вниз и локализуются в правой нижней части живота.

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В свою очередь, хирург Клевакин отметил, что, помимо боли, у пациентов с острым аппендицитом наблюдается отсутствие аппетита, тошнота, нарушения стула, рвота в первые часы заболевания.

Ранее в Алтайском крае мужчина приехал в больницу с сильной болью в животе и не пережил простую операцию по удалению аппендикса. В конце апреля у 52-летнего жителя села Безголосово поднялась температура и появились резкие боли в животе. Россиянин надеялся выздороветь самостоятельно, потому обратился за помощью в медицинское учреждение лишь спустя двое суток.

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    Наталья Обрядина
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