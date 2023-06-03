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18:53, 3 июня 2023Из жизни

В школах американского штата запретили Библию из-за пошлости и насилия

BBC: в школах американского штата Юта изъяли Библию из-за содержащегося в ней насилия

Фото: Aaron Owens / Unsplash

Школьный округ в американском штате Юта изъял из библиотек начальных и средних школ Библию из-за содержащихся в ней «пошлости и насилия». Об этом сообщает BBC.

Руководство округа решилось на этот шаг после жалобы одного из родителей на то, что в религиозном тексте якобы присутствуют запрещенные для детей материалы «порнографического характера», а также «пошлость и насилие». Проверка Библии короля Якова была проведена из-за принятого в 2022 году закона, запрещающего порнографические и непристойные книги в школах. Большинство текстов, попавших под действие нового постановления, касаются таких тем, как сексуальная ориентация и идентичность, права ЛГБТ-сообщества.

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Журналисты добавили, что школьный округ штата Юта не первый, убравший Библию из школьных библиотек. Ранее то же самое произошло в школьном округе Техаса.

Отмечается также, что изъятие Библии из школ происходит на фоне масштабных усилий консервативно настроенного правительства США по запрету учений на спорные темы. Запрет считающихся оскорбительными книг также действует в учебных заведениях Техаса, Флориды, Миссури, Южной Каролины и в некоторых либерально настроенных штатах страны.

Ранее Григори Кессель, историк из Австрийской академии наук, нашел расширенную версию главы Библии, скрытую в манускрипте под более поздним текстом больше полутора тысяч лет. Он рассказал, что для обнаружения раннего текста использовал ультрафиолетовую съемку.

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    Наталья Обрядина
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