Глава ФСБ назвал Украину плацдармом Запада для войны с Россией

Глава ФСБ Бортников назвал Украину плацдармом Запада для войны с Россией

Глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко назвал Украину плацдармом Запада для войны с Россией и подрывной работы против белорусской стороны. Его слова приводят «Известия».

Руководитель ФСБ заявил, что коллективный Запад продолжает отправлять наемников на украинскую территорию, а НАТО «координирует террористическую деятельность вооруженных формирований».

Бортников добавил, что Соединенные Штаты и их союзники пытаются втянуть в конфликт Молдавию, а возле границ Союзного государства регулярно проводятся учения Североатлантического альянса.

По его словам, серьезную угрозу представляют попытки атаковать объекты ядерной энергетики и топливно-энергетического комплекса. Он также добавил, что США и Великобритания работают для разобщения стран СНГ.

Ранее в Министерстве иностранных дел (МИД) России предрекли Западу провал в случае дальнейшего сталкивания Киева с Москвой.

