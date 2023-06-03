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03:23, 3 июня 2023Россия

Глава ФСБ назвал Украину плацдармом Запада для войны с Россией

Глава ФСБ Бортников назвал Украину плацдармом Запада для войны с Россией
Александр Бортников

Александр Бортников . Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко назвал Украину плацдармом Запада для войны с Россией и подрывной работы против белорусской стороны. Его слова приводят «Известия».

Руководитель ФСБ заявил, что коллективный Запад продолжает отправлять наемников на украинскую территорию, а НАТО «координирует террористическую деятельность вооруженных формирований».

Бортников добавил, что Соединенные Штаты и их союзники пытаются втянуть в конфликт Молдавию, а возле границ Союзного государства регулярно проводятся учения Североатлантического альянса.

По его словам, серьезную угрозу представляют попытки атаковать объекты ядерной энергетики и топливно-энергетического комплекса. Он также добавил, что США и Великобритания работают для разобщения стран СНГ.

Ранее в Министерстве иностранных дел (МИД) России предрекли Западу провал в случае дальнейшего сталкивания Киева с Москвой.

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    Марина Совина
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