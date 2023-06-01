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14:58, 1 июня 2023Бывший СССР

МИД России предрек Западу провал в сталкивании Киева с Москвой

МИД России: попытки Запада нацеливать Киев на противостояние с Москвой обречены на провал

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

В Министерстве иностранных дел (МИД) России предрекли Западу провал в случае дальнейшего сталкивания Киева с Москвой. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Как бы коллективный Запад ни старался вооружать ВСУ (Вооруженные силы Украиныприм. "Ленты.ру") и нацеливать украинские власти на продолжение противостояния с Россией, эти попытки обречены на провал», — заявила она.

Ранее Захарова назвала «подлым и проверенным временем» замалчивание западными странами атак украинских дронов на Москву. Представитель МИД назвала таких людей «невкурсантами», поскольку они якобы не в курсе о произошедшего события.

29 мая бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Запад продолжает обострять конфликт на Украине, поскольку не хочет мириться с самостоятельной Россией. «Это идеологическая проблема. Россия отказывается принимать абсурдные новые ценности, навязываемые Западом», — отметил Макгрегор.

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    Алевтина Запольская
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