Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Запад не хочет мириться с самостоятельной Россией

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Запад не хочет мириться с самостоятельной Россией, поэтому продолжает обострять конфликт на Украине. Об этом военный рассказал в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

«Это идеологическая проблема. Россия отказывается принимать абсурдные новые ценности, навязываемые Западом. Она отстаивает свои интересы», — отметил Макгрегор.

Он выразил мнение, что НАТО отказывается от переговоров по Украине, не желая признавать поражение в противостоянии с Москвой. Экс-советник главы Пентагона также отметил, что главной целью Штатов и их союзников всегда было ослабление России из-за ее собственной культуры.

По словам Макгрегора, «Россия развивается по другому пути и выигрывает от этого». Кроме того, военный обратил внимание, что западный путь уже показал свою несостоятельность.

Ранее Дуглас Макгрегор рассказал об истощившихся оружейных запасах США в связи с конфликтом на Украине. Он отметил, что в случае большой войны Штаты не смогут вести боевые действия на протяжении долгого времени, поскольку у них осталось вооружения на одну неделю интенсивных боев.

Кроме этого, по мнению Макгрегора, Россия готовит наилучшие войска для битвы с Вооруженными силами Украины.