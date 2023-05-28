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20:59, 28 мая 2023Мир

В США рассказали об истощившихся оружейных запасах из-за конфликта на Украине

Экс-советник Пентагона Макгрегор: у США вооружения на неделю интенсивных боевых действий

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал об истощившихся оружейных запасах США в связи с конфликтом на Украине. Об этом в воскресенье, 28 мая, сообщает РИА Новости.

По словам отставного офицера американской армии, в случае большой войны США не смогут вести боевые действия на протяжении долгого времени, поскольку у них осталось вооружения на одну неделю интенсивных боевых действий.

Потому победу в большой войне, по мнению Макгрегора, США смогут, только если она продлится не больше семи дней. После этого американская армия утратит запас ракет и боевой техники.

Макгрегор также рассказал, что следующим шагом Российской армии после разгрома соединений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе предполагаемого контрнаступления станет удар в направлении Одессы и Харькова, который освободит эти города от ВСУ.

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    Владимир Седов
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