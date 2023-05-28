Экс-советник главы Пентагона Макгрегор предрек освобождение Одессы и Харькова ВС России

Следующим шагом Российской армии после разгрома соединений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе предполагаемого контрнаступления станет удар в направлении Одессы и Харькова, который освободит эти города от ВСУ. Такой вероятный вариант развития событий назвал экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Русские ждут еще одного всплеска энергии со стороны украинцев, еще одного массового наступления, которое они сведут на нет. Затем, я думаю, они пойдут на Одессу и Харьков и возьмут эти города», — предположил полковник в отставке.

Ранее бывший командующий Международными силами безопасности в Косово под эгидой НАТО (КФОР) генерал в отставке Фабио Мини заявил, что предполагаемое контрнаступление ВСУ не может быть масштабным из-за нехватки вооружения, которое Запад поставляет Киеву с задержками.

Кроме того, он предположил, что политическая активность президента Украины Владимира Зеленского вызвана тяжелым положением ВСУ. «Это не очень соответствует заверениям в том, что они выигрывают войну и хотят только поддержку в виде самолетов», — пояснил экс-глава КФОР.