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15:05, 28 мая 2023Мир

Итальянский генерал усомнился в масштабности возможного контрнаступления ВСУ

Экс-глава КФОР Мини: контрнаступление ВСУ не может быть масштабным из-за нехватки оружия

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Предполагаемое контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не может быть масштабным из-за нехватки вооружения, которое Запад поставляет Киеву с задержками. Об этом высказался бывший командующий Международными силами безопасности в Косово под эгидой НАТО (КФОР) генерал в отставке Фабио Мини, пишет ТАСС.

Он предположил, что политическая активность президента Украины Владимира Зеленского вызвана тяжелым положением ВСУ. «Это не очень соответствует заверениям в том, что они выигрывают войну и хотят только поддержку в виде самолетов», — пояснил экс-глава КФОР.

По его мнению, западные страны дают республике «много обещаний», мало подкрепляя их делом или делая это на долгосрочную перспективу. «Например, обещание обучить [украинских] летчиков управлению истребителями F-16 или другими самолетами НАТО в США или других странах — это инвестиция в будущее, которая не имеет ничего общего с готовящимся контрнаступлением», — добавил Мини.

Ранее издание Telegraph сообщало о попытке ВСУ восполнить свои ряды перед контрнаступлением посредством широкомасштабной мобилизации. Отмечается, что украинской армии до сих пор не хватает людей, которые, по мнению официальных лиц, играют ключевую роль в наступлении.

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    Виктория Кондратьева
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