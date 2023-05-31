Захарова оценила реакцию Запада на атаку дронов на Москву

Захарова назвала абсолютно подлейшей реакцию Запада на атаку дронов на Москву

Представители стран Запада отказываются оценивать атаку дронов на Москву со стороны Украины под предлогом недостатка информации, однако это и есть подлая, но «проверенная временем» позиция. О реакции Запада на произошедшее высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Я считаю, что их стоит называть "невкурсанты" — то есть люди не в курсе», — заявила российский дипломат. Захарова уточнила, что это удобная позиция для Запада, «очень подлая и проверенная временем».

По мнению дипломата, ранее было возможно питать иллюзии, что действительно такое может быть — что на Западе нет информации, что там еще не разобрались в проблеме. При этом сегодня Россия имеет дело с осведомленными политиками, которые в течение нескольких дней готовы «отчитываться о наказании, как правило, непричастных». В пример она привела моментальные, но «серьезнейшие решения относительно высылки дипломатов, санкций, наложения ограничений на развитие отношений».

«А что-то поменялось? Может быть, их от интернета отключили? У них нет связи? Телевизор не показывает? (…) Что происходит?» — задалась риторическим вопросом российский дипломат.

О том, что несколько беспилотников атаковали территорию Москвы и Подмосковья, стало известно 30 мая. В столице дроны попали в три жилых дома: на Ленинском проспекте, на Профсоюзной и Атласова. Часть летательных аппаратов была разбита в Московской области.

Позже в Минобороны заявили, что в атаке были задействованы восемь беспилотников. Некоторые из них были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и отклонились от своих целей, еще пять дронов сбили зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) «Панцирь-С» в Подмосковье. Атака дронов была названа террористической деятельностью со стороны Украины.