В Великобритании прокомментировали атаки беспилотников на Москву

Глава МИД Британии Клеверли: Украина имеет право проецировать силу за пределы границ

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, комментируя атаку беспилотников на Москву, заявил, что у Украины есть законное право «проецировать силу» за пределами своих границ. Его слова приводит Sky News.

«Украина имеет легитимное право защищаться. Она имеет легитимное право делать это на своей территории, а также проецировать силу за пределы своих границ, чтобы подорвать возможность России проецировать силу на саму Украину», — подчеркнул он.

По его словам, «законные военные цели» за пределами страны являются частью самообороны Украины. В то же время Клеверли отметил, что не будет строить предположения о характере атаки.

30 мая стало известно об атаке дронов на Москву. По последним данным, в столице были повреждены три дома. В Минобороны России назвали атаку террористической.