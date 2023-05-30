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20:03, 30 мая 2023Мир

В Великобритании прокомментировали атаки беспилотников на Москву

Глава МИД Британии Клеверли: Украина имеет право проецировать силу за пределы границ
Джеймс Клеверли

Джеймс Клеверли. Фото: Keystone Press Agency / Reuters

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, комментируя атаку беспилотников на Москву, заявил, что у Украины есть законное право «проецировать силу» за пределами своих границ. Его слова приводит Sky News.

«Украина имеет легитимное право защищаться. Она имеет легитимное право делать это на своей территории, а также проецировать силу за пределы своих границ, чтобы подорвать возможность России проецировать силу на саму Украину», — подчеркнул он.

По его словам, «законные военные цели» за пределами страны являются частью самообороны Украины. В то же время Клеверли отметил, что не будет строить предположения о характере атаки.

30 мая стало известно об атаке дронов на Москву. По последним данным, в столице были повреждены три дома. В Минобороны России назвали атаку террористической.

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    Варвара Кошечкина
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