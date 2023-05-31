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03:48, 31 мая 2023Мир

Посол России заявил об игнорировании атаки дронов на Москву в США

Посол России Антонов заявил, что США игнорируют атаки беспилотников на Москву
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Ministry of Foreign Affairs of Russia / Globallookpress.com

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США игнорируют атаки беспилотников на Москву, тем самым санкционируя Украину на продолжение конфликта с Россией. Его слова приводит РИА Новости.

«Молчание и игнорирование злодеяний головорезов с желто-голубыми шевронами — это своего рода индульгенция нацистам на продолжение бесперспективного противостояния с российскими Вооруженными силами», — подчеркнул дипломат.

Антонов добавил, что заявления Вашингтона относительно инцидента по сути поощряют действия Киева. Он добавил, что никто не верит высказываниям американской администрации о том, что она не поддерживает украинские удары по российской территории.

Посол также выразил обеспокоенность тем, что США сознательно втягиваются в конфликт, указав, что столкновение России и НАТО является «давней мечтой национал-радикалов» на Украине.

Утром 30 мая Москву атаковали БПЛА, повреждения получили три дома. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что в ответ Киев предпринял попытку запугивания россиян, в том числе ударами по жилым зданиям. Он заявил, что это является явным признаком террористической деятельности.

Совет по национальной безопасности Белого дома в свою очередь заявил, что США в курсе попытки атаки дронов ВСУ на Москву и Подмосковье, но не поощряет атаки Киева на территорию Российской Федерации.

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    Марина Совина
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