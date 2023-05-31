Путин назвал атаку дронов в Москве ответом на удар по штабу разведки Украины

Президент Путин назвал атаку беспилотников в Москве ответом на удар по штабу ГУР Украины

Президент России Владимир Путин назвал атаку беспилотников в Москве ответом на удар по штабу государственного управления разведки (ГУР) Украины. Его слова приводятся на официальном сайте Кремля.

«Мы уже говорили о возможностях по нанесению ударов по штабам принятия решения, центрам принятия решения. Разумеется, к этим категориям относится и штаб военной разведки Украины, по которому был нанесен удар», — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что в ответ Киев предпринял попытку запугивания россиян, в том числе ударами по жилым зданиям. Российский лидер заявил, что это является явным признаком террористической деятельности.

Глава государства также сообщил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) в Москве сработали штатно и удовлетворительно, хотя «есть, над чем работать».

Утром 30 мая Москву атаковали БПЛА, повреждения получили три дома. Дроны врезались в многоэтажку в Новомосковском округе на улице Атласова, жилой дом на Профсоюзной улице, попав в окно квартиры на 16-м этаже, и дом на Ленинском проспекте. По словам мэра города Сергея Собянина, никто серьезно не пострадал.

До этого официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ поразили центральные пункты принятия решений на Украине, в которых планировались удары по территории страны.

