Минобороны сообщило о поражении центральных пунктов принятия решений на Украине

Минобороны: ВС России поразили центральные пункты принятия решений на Украине

Вооруженные силы (ВС) России поразили центральные пункты принятия решений на Украине, в которых планировались удары по территории страны. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В указанных пунктах под руководством сотрудников западных спецслужб планировались теракты на территории России, отметили в военном ведомстве.

Удар был нанесен высокоточным дальнобойным оружием. «Все назначенные объекты поражены», — добавили в Минобороны.

Ранее во вторник, 30 мая, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Украина продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре и мирному населению. Он заявил, что Вооруженные силы максимально жестко реагируют на теракты.