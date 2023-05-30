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15:20, 30 мая 2023Россия

Минобороны сообщило о поражении центральных пунктов принятия решений на Украине

Минобороны: ВС России поразили центральные пункты принятия решений на Украине

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России поразили центральные пункты принятия решений на Украине, в которых планировались удары по территории страны. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В указанных пунктах под руководством сотрудников западных спецслужб планировались теракты на территории России, отметили в военном ведомстве.

Удар был нанесен высокоточным дальнобойным оружием. «Все назначенные объекты поражены», — добавили в Минобороны.

Ранее во вторник, 30 мая, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Украина продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре и мирному населению. Он заявил, что Вооруженные силы максимально жестко реагируют на теракты.

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    Алан Босиков
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