Шойгу заявил о жесткой реакции Вооруженных сил на теракты против мирных жителей

Шойгу: Вооруженные силы жестко реагируют на удары по социальным объектам и мирным жителям

Вооруженные силы максимально жестко реагируют на теракты, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Его слова приводит РИА Новости.

Глава Минобороны отметил, что Украина продолжает наносить удары по гражданским объектам и мирному населению. При этом Киев использует переданное ему западное вооружение, подчеркнул Шойгу.

В связи с этим министр напомнил об уничтожении 70 диверсантов, проникших на территорию Белгородской области.

Также Шойгу рассказал о целях беспилотников, атаковавших Москву утром 30 мая. По его словам, аппараты должны были поразить гражданские объекты на территории столицы.

Ранее Минобороны сообщило об атаке на Москву силами восьми беспилотников. Пять аппаратов были сбиты средствами ПВО, еще три были подавлены и отклонились от целей.