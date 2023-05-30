Белый дом отреагировал на попытку атаки беспилотников на Москву

Белый дом: США в курсе атаки дронов на Москву, но не поощряет атаки Киева на территорию РФ

США в курсе попытки атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву и Подмосковье, но не поощряет атаки Киева на территорию Российской Федерации (РФ). Об этом со ссылкой на заявление Совета по национальной безопасности Белого дома сообщает РИА Новости.

«Мы видели новости и все еще собираем информацию о случившемся. В целом мы не поддерживаем атаки внутри России», — говорится в сообщении органа. Пресс-служба Белого дома также добавила, что Вашингтон по-прежнему «поддерживает курс на поддержку Украины, необходимую для возвращения потерянных территорий» под контроль Киева.

Утром 30 мая стало известно об атаке дронов на Москву. По последним данным, в столице были повреждены три дома. Сначала произошел взрыв в многоэтажке в Новомосковском округе на улице Атласова. Затем на Профсоюзной улице в жилой дом врезался беспилотник, он попал в окно квартиры на 16-м этаже. Впоследствии стало известно о повреждении дома на Ленинском проспекте. В Московской области происшествия зафиксированы в 500 метрах от Ильинского шоссе в Красногорске и в Одинцовском городском округе.