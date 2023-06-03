Пентагон заявил об отказе Пекина отвечать на звонки по контролю за вооружениями

Шеф Пентагона Остин: Пекин не отвечает на звонки США по вопросу контроля за вооружениями

Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что Пекин отказывается отвечать на звонки США по вопросу контроля за вооружениями и выработки новых соглашений. Его слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что Вашингтон очень серьезно относится к данной теме и полагает, что ее необходимо обсуждать посредством конкретных контактов с Китаем.

«Как только (в КНР) ответят на наш телефонный звонок, мы это сделаем», — добавил Остин в ходе регионального форума по безопасности в Сингапуре.

Ранее министр обороны США выступил с обвинениями в адрес Китая, указав на то, что Пекин не хочет серьезно работать над сведением к минимуму кризисных ситуаций с участием военных двух государств.

