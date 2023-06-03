Пентагон обвинил Китай в нежелании работать над разрешением кризисных ситуаций

Глава Пентагона Остин обвинил КНР в нежелании работать над разрешением кризисных ситуаций

Министр обороны США Ллойд Остин выступил с обвинениями в адрес Китая, указав на то, что Пекин не хочет серьезно работать над сведением к минимуму кризисных ситуаций с участием военных двух государств. При этом он выразил надежду на то, что КНР в ближайшем будущем пересмотрит свою позицию по данному вопросу, сообщает РИА Новости.

«Я глубоко обеспокоен тем, что КНР не желает более серьезно работать над выработкой более совершенных механизмов урегулирования кризисных ситуаций с участием вооруженных сил наших двух стран», — заявил он.

Глава Пентагона добавил, что надеется на то, что в скором времени ситуация может измениться в лучшую сторону.

Ранее заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан заявил, что Вашингтон должен спокойно и комплексно оценить ситуацию на Корейском полуострове, а также показать гибкость для перезапуска диалога с КНДР.