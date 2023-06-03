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01:20, 3 июня 2023Мир

Китай призвал США комплексно оценить ситуацию на Корейском полуострове

Постпредство КНР при ООН призвало США комплексно оценить ситуацию на Корейском полуострове

Фото: Xing Guangli / Globallookpress.com

Вашингтон должен спокойно и комплексно оценить ситуацию на Корейском полуострове, а также показать гибкость для перезапуска диалога с КНДР. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан, выступая на заседании Совета Безопасности международной организации, пишет ТАСС.

Как уточнил дипломат, продолжение Соединенными Штатами военных шагов в регионе спровоцирует Северную Корею и повысит напряженность. «Вам необходимо спокойно и комплексно оценить ситуацию, проявить политическую волю, продемонстрировать определенную гибкость для перезапуска диалога и реализации политических решений», — призвал он американское руководство.

Ранее президент США Джо Байден пригрозил КНДР «сменой режима» при попытке Пхеньяна нанести ядерный удар по Соединенным Штатам или их союзникам. По словам американского лидера, ядерный удар Северной Кореи в отношении США или их союзников и партнеров неприемлем.

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    Марина Совина
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