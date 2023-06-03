Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:44, 3 июня 2023Россия

В российском регионе пять человек погибли в ДТП с грузовиком

В Нижегородской области пять человек, включая троих детей, погибли в ДТП с грузовиком

Фото: Pixabay

Глава Минздрава Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале рассказал, что в регионе произошло ДТП с грузовиком и легковым автомобилем, в результате которого погибли пять человек, включая троих детей.

«К сожалению, в реанимации Воротынской ЦРБ скончался один из пострадавших в ДТП — ребенок 2020 года рождения», — заявил он.

Также, по его словам, в результате инцидента погибли дети 2014 и 2015 годов рождения, а также мужчина и женщина, которые находились на передних сиденьях легкового автомобиля. Помимо этого, уточнил министр, состояние одной из пострадавших оценивается как крайне тяжелое, в настоящее время она находится в реанимации.

Отмечается, что водитель грузовика не пострадал.

Ранее в центре Москвы произошло ДТП с участием полицейского автомобиля. ДТП произошло на улице Покровка. В результате инцидента пострадал один человек, медики оказали ему помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Премьер Люксембурга Беттель использовал неприличный жест в отношении Зеленского. Что он означал?
    В Госдуме призвали не продавать россиянам клетушки под видом квартир
    В российском регионе пять человек погибли в ДТП с грузовиком
    Колорист развеяла популярные мифы о седине
    В России оценили запасы газа на месторождениях
    Боррель назвал условие для завершения кризиса на Украине за несколько недель
    Тренер «Атлетико» выразил недовольство количеством секса у испанцев
    На Украине показали первые кадры танков Leopard вблизи фронта
    Россиян предупредили о запрете организовывать автосервисы на дачах
    Толпа немцев освистала Шольца и обвинила его в разжигании войны
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.