В российском регионе пять человек погибли в ДТП с грузовиком

В Нижегородской области пять человек, включая троих детей, погибли в ДТП с грузовиком

Глава Минздрава Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале рассказал, что в регионе произошло ДТП с грузовиком и легковым автомобилем, в результате которого погибли пять человек, включая троих детей.

«К сожалению, в реанимации Воротынской ЦРБ скончался один из пострадавших в ДТП — ребенок 2020 года рождения», — заявил он.

Также, по его словам, в результате инцидента погибли дети 2014 и 2015 годов рождения, а также мужчина и женщина, которые находились на передних сиденьях легкового автомобиля. Помимо этого, уточнил министр, состояние одной из пострадавших оценивается как крайне тяжелое, в настоящее время она находится в реанимации.

Отмечается, что водитель грузовика не пострадал.

Ранее в центре Москвы произошло ДТП с участием полицейского автомобиля. ДТП произошло на улице Покровка. В результате инцидента пострадал один человек, медики оказали ему помощь на месте, госпитализация не потребовалась.