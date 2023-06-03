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05:31, 3 июня 2023Россия

Российский спецназ уничтожил опорный пункт и четыре группы пехоты ВСУ

РИА Новости: спецназ группировки «Юг» уничтожил опорный пункт и четыре группы пехоты ВСУ

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил, что подразделения российского спецназа уничтожили опорный пункт и четыре группы пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит РИА Новости.

Астафьев рассказал, что подразделения спецназа «Юга» в рамках контрбатарейной борьбы также уничтожили 152-миллиметровую гаубицу Д-20 на огневой позиции возле поселка Желанное Второе, а также две боевые бронированные машины, станцию радиоэлектронной борьбы и пикап ВСУ.

Ранее сообщалось, что российская авиация поразила украинский командный пункт в районе Северска. Российская артиллерия также уничтожила взводные опорные пункты ВСУ около Богдановки и Котельников.

В мае Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли ракетно-бомбовый удар по базе иностранного легиона ВСУ под Артемовском. Удары также пришлись на пункт временной дислокации 54 механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Верхнекаменское.

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    Марина Совина
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