Российский спецназ уничтожил опорный пункт и четыре группы пехоты ВСУ

РИА Новости: спецназ группировки «Юг» уничтожил опорный пункт и четыре группы пехоты ВСУ

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил, что подразделения российского спецназа уничтожили опорный пункт и четыре группы пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит РИА Новости.

Астафьев рассказал, что подразделения спецназа «Юга» в рамках контрбатарейной борьбы также уничтожили 152-миллиметровую гаубицу Д-20 на огневой позиции возле поселка Желанное Второе, а также две боевые бронированные машины, станцию радиоэлектронной борьбы и пикап ВСУ.

Ранее сообщалось, что российская авиация поразила украинский командный пункт в районе Северска. Российская артиллерия также уничтожила взводные опорные пункты ВСУ около Богдановки и Котельников.

В мае Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли ракетно-бомбовый удар по базе иностранного легиона ВСУ под Артемовском. Удары также пришлись на пункт временной дислокации 54 механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Верхнекаменское.