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05:15, 3 июня 2023Бывший СССР

Российская авиация поразила украинский командный пункт в районе Северска

Авиация ВС России поразила командный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ около Северска

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Авиация южной группировки Вооруженных сил (ВС) России поразила командный пункт 81-й аэромобильной бригады украинских военных в районе Северска. Об этом сообщил руководитель пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев, пишет РИА Новости.

По его словам, российская артиллерия также уничтожила взводные опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) около Богдановки и Котельников. «Авиацией южной группировки войск нанесено поражение по командному пункту 81-й аэромобильной бригады ВСУ около населенного пункта Северск», — указал он.

В мае Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли ракетно-бомбовый удар по базе иностранного легиона ВСУ под Артемовском. Удары пришлись и по пункту временной дислокации 54 механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Верхнекаменское.

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    Марина Совина
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