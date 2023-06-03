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06:26, 3 июня 2023Мир

В Британии обвинили Россию в расширении НАТО

Глава Минобороны Британии Уоллес назвал причиной расширения НАТО действия РФ на Украине
Бен Уоллес

Бен Уоллес. Фото: Caroline Chia / Reuters

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес на конференции по безопасности «Шангри-Ла» в Сингапуре прокомментировал причины расширения НАТО. Его слова приводит ТАСС.

Уоллес назвал причиной расширения Североатлантического действия России на Украине. Он обвинил Москву в том, что ее политика заставила Запад «переосмыслить архитектуру евро-атлантической безопасности и подтолкнула еще большее число стран к обеспечению коллективной безопасности под эгидой НАТО».

При этом во время выступления на пленарной сессии «Построение стабильного и сбалансированного Азиатско-Тихоокеанского региона» глава Минобороны Британии напомнил, что нынешняя система международного права формировалась при участии Москвы.

«Система, включающая Устав ООН — это система, которую мы, в том числе вместе с Россией, создавали после окончания Второй мировой войны. Это система, за которую мы все вместе сражались», — заключил Уоллес.

Ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил НАТО в начале конфликта на Украине. «Я не хочу спекулировать, но сейчас мы видим последствия», — подчеркнул он.

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    Марина Совина
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