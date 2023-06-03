Премьер Люксембурга заставил Зеленского замолчать неприличным жестом

Премьер Люксембурга Беттель заставил Зеленского замолчать неприличным жестом рукой

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель в ходе диалога с президентом Украины Владимиром Зеленским использовал неприличный жест, чтобы заставить того замолчать. Инцидент произошел на полях саммита Европейского политического сообщества, видео опубликовано на YouTube.

На кадрах видно, что Зеленский стремился побеседовать с президентом Сербии Александром Вучичем и с Баттелем. Однако после недолгого разговора премьер Люксембурга заставил украинского политика замолчать. Он сделал неприличный жест рукой, указывающий на излишнюю разговорчивость Зеленского.

В ответ украинский лидер улыбнулся и обернулся на журналистов, показывая, что не счел жест Баттеля оскорблением.

Ранее Вучич объяснил отказ ввести санкции против России после беседы с Зеленским. «Почему я должен вводить санкции? Потому, что стоял четыре минуты с Зеленским? А человек их даже не упомянул, был корректным», — отметил сербский лидер.