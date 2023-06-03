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00:23, 4 июня 2023Мир

Объяснено решение Венгрии показать ролик с картой Украины без Крыма

Политолог Брутер: Венгрия призвала к началу переговоров между Москвой и Киевом

Фото: Jens Kalaene / Globallookpress.com

Демонстрация венгерскими властями ролика с картой Украины без Крыма является призывом к началу мирных переговоров между Москвой и Киевом. Такое мнение выразил политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с Ura.ru.

«Венгрия, Индонезия, да и Китай предлагают признать статус-кво и прекратить военные действия. Именно этому и посвящена карта Украины без Крыма», — отметил он, подчеркнув, что многие страны считают конфликт затянувшимся. Эксперт пояснил, что они сталкиваются с трудностями в решении проблем, с которыми давно бы разобрались в условиях мирной ситуации. Сейчас, по его словам, они вынуждены вносить коррективы в свою экономику.

Власти Венгрии не боятся последствий за публикацию ролика, поскольку опасность коллективного Запада преувеличена, добавил политолог. В качестве примера он привел конфликт Польши с Евросоюзом (ЕС), отметив, что, несмотря на их споры, никаких реальных санкций или ограничений против Варшавы введено не было. Кроме того, по мнению Брутера, Венгрия нужна Западу гораздо больше, чем он ей.

3 июня венгерское правительство опубликовало ролик с картой Украины без Крыма на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). В записи, в частности, звучат призывы к прекращению огня и переговорам.

Киев, в свою очередь, выразил официальный демарш Будапешту в связи со случившемся.

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    Марина Совина
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