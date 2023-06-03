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02:08, 3 июня 2023Мир

Власти Венгрии опубликовали ролик с картой Украины без Крыма

Правительство Венгрии опубликовало видеоролик с картой Украины без Крыма

Фото: Unsplash.com

Власти Венгрии опубликовали ролик с картой Украины без Крыма. Видео с призывом к мирному урегулированию конфликта было размещено на странице правительства страны в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В записи говорится о том, что война продолжается и может легко перерасти в мировой масштаб, также призывают к прекращению огня и переговорам. На одном из кадров приводится карта, где полуостров изображен вне украинской территории.

Также в части записи с призывом к началу мирных переговоров изображены флаги России, Украины и США.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призывал не допускать контрнаступления ВСУ, поскольку оно приведет к эскалации конфликта. По его мнению, международное сообщество должно сделать все возможное для прекращения огня и начала переговоров до того, как украинские войска начнут наступательные действия.

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    Марина Совина
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