Правительство Венгрии опубликовало видеоролик с картой Украины без Крыма

Власти Венгрии опубликовали ролик с картой Украины без Крыма. Видео с призывом к мирному урегулированию конфликта было размещено на странице правительства страны в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В записи говорится о том, что война продолжается и может легко перерасти в мировой масштаб, также призывают к прекращению огня и переговорам. На одном из кадров приводится карта, где полуостров изображен вне украинской территории.

Также в части записи с призывом к началу мирных переговоров изображены флаги России, Украины и США.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призывал не допускать контрнаступления ВСУ, поскольку оно приведет к эскалации конфликта. По его мнению, международное сообщество должно сделать все возможное для прекращения огня и начала переговоров до того, как украинские войска начнут наступательные действия.

