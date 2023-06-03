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05:51, 3 июня 2023Мир

Стало известно о попытках Украины скрыть невозможность контрнаступления ВСУ

InfoBrics: Украина скрывает невозможность контрнаступления ВСУ террористическими актами

Фото: Unsplash

Журналист и политолог Лукас Лейрос заявил, что Украина стремится скрыть отсутствие возможности успеха для нее в результате контрнаступления Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом он написал в статье для портала InfoBrics.

Лейрос заявил о попытках Киева скрыть невозможность контрнаступления ВСУ террористическими актами. По его мнению, операция уже началась, однако она сильно ограничена из-за «бедственного состояния» украинской армии.

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«Вопреки тому, что было обещано, захвата Донбасса и Крыма не будет, начнется лишь незначительное усиление обстрелов со стороны Украины и начало различных террористических операций», — спрогнозировал он.

Эксперт добавил, что слабое положение ВСУ, отсутствие серьезных успехов и опора на диверсии вызывают сомнения и разочарование Запада. По его мнению, уже никто не верит ни в успех контрнаступления, ни в победу Киева.

«Украинские солдаты, также обманутые пропагандой режима, похоже, больше не надеются, что им удастся переломить сценарий боя. Граждане Украины уже выглядят недовольными бесконечным конфликтом. Западное общественное мнение также ставит под сомнение правомерность продолжения финансирования войны, в которой невозможно победить», — заключил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев утвердил сроки начала контрнаступления ВСУ. По его словам, украинское руководство уже приняло решения о том, как и когда будут дальше двигаться украинские подразделения.

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    Марина Совина
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