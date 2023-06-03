Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:05, 3 июня 2023Мир

Число погибших при столкновении поездов в Индии превысило 200

Reuters: число погибших при столкновении поездов в Индии превысило 200, пострадавших — 850

Фото: ANI / Reuters

Число погибших при столкновении поездов в штате Одиша в Индии достигло 207. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местного чиновника.

По данным AFP, число пострадавших превысило 850 человек. При этом по данным Indian Express, ранения получили по меньшей мере 900 человек.

Глава пожарной службы Одиши Судханшу Саранги заявил в беседе с AFP, что число погибших растет. «Есть много серьезных травм, травм головы. Очень печальный инцидент, и прогноз нехороший», — подчеркнул он.

В свою очередь исполнительный директор Индийских железных дорог Амитабх Шарма добавил, что на данный момент трудно оценить точное число жертв и пострадавших.

Инцидент произошел 2 июня около 19:20 вечера по местному времени (17:20 мск) возле станции «Баханага Базар». Некоторые люди застряли под обломками поездов и ожидают помощи спасателей. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Байден заявил о предотвращении коллапса в экономике США
    Названы самые полезные напитки в жару
    Власти Венгрии опубликовали ролик с картой Украины без Крыма
    Число погибших при столкновении поездов в Индии превысило 200
    Вучич заявил об отсутствии «волшебной таблетки» для решения кризиса в Косово
    Жителям приграничного Шебекино обещали досрочно выплатить пенсию
    ВСУ уличили в использовании подростков
    В Россию из Парагвая экстрадируют скрывавшегося 20 лет участника банды
    Китай призвал США комплексно оценить ситуацию на Корейском полуострове
    В Петербурге доцента уволили из вуза за антироссийскую позицию
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.