Число погибших при столкновении поездов в Индии превысило 200

Reuters: число погибших при столкновении поездов в Индии превысило 200, пострадавших — 850

Число погибших при столкновении поездов в штате Одиша в Индии достигло 207. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местного чиновника.

По данным AFP, число пострадавших превысило 850 человек. При этом по данным Indian Express, ранения получили по меньшей мере 900 человек.

Глава пожарной службы Одиши Судханшу Саранги заявил в беседе с AFP, что число погибших растет. «Есть много серьезных травм, травм головы. Очень печальный инцидент, и прогноз нехороший», — подчеркнул он.

В свою очередь исполнительный директор Индийских железных дорог Амитабх Шарма добавил, что на данный момент трудно оценить точное число жертв и пострадавших.

Инцидент произошел 2 июня около 19:20 вечера по местному времени (17:20 мск) возле станции «Баханага Базар». Некоторые люди застряли под обломками поездов и ожидают помощи спасателей. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших.