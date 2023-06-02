Десятки людей погибли в результате столкновения поездов в Индии

India Today: 50 человек погибли, 179 пострадали в результате столкновения поездов в Индии

Не менее 179 человек ранены и как минимум 50 погибли в результате столкновения пассажирского поезда Coromandel Express и товарного поезда, с рельсов сошли восемь вагонов в индийском штате Одиша. Об этом пишет India Today.

Инцидент произошел около 19:20 вечера по местному времени (17:20 мск) возле станции «Баханага Базар». По данным Hindustan Times, некоторые люди застряли под обломками поездов, сейчас их пытаются вызволить спасатели.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди уже выразил соболезнования семьям погибших. «В этот скорбный час мои мысли с ними. Пусть раненые поскорее выздоравливают», — отметил политик. Моди добавил, что уже обсудил ситуацию с главами ответственных ведомств и подчеркнул, что на месте аварии ведутся спасательные работы.