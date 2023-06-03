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03:51, 3 июня 2023Мир

Число погибших при столкновении поездов в Индии выросло до 233

Reuters: число погибших в результате столкновения поездов в Индии выросло до 233

Фото: Reuters

Число погибших в результате столкновения в штате Одиша в Индии пассажирского поезда Coromandel Express с товарным поездом, в результате которого с рельсов сошли восемь вагонов, превысило 230 человек, сообщает Reuters.

Местный чиновник сообщил агентству, что число жертв инцидента достигло 233.

Инцидент произошел 2 июня около 19:20 вечера по местному времени (17:20 мск) возле станции «Баханага Базар». Некоторые люди застряли под обломками поездов и ожидают помощи спасателей. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших.

По данным AFP, число пострадавших превысило 850 человек. При этом по данным Indian Express, ранения получили по меньшей мере 900 человек.

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    Марина Совина
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