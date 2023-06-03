Песков назвал Украину инструментом конфликта, с которым бесперспективно искать решение

Украину можно назвать инструментом конфликта, с которым бесполезно искать решение. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Сейчас Украина — это фактически инструмент конфликта. Конфликт действительно стал более широким. Коллективный Запад, собственно, ведет такую комбинированную войну против нашей страны. Поэтому вот с этим инструментом заниматься решением конфликта бесперспективно. Это тоже нужно понимать», — сказал политик.

Ранее Песков высказался об интересах России в ситуации с Украиной. По его словам, Москва видит появляющиеся вокруг абстрактные экспертные обсуждения, среди которых есть заявления представителей европейских стран о некоем мирном процессе.