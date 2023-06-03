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17:10, 3 июня 2023Бывший СССР

Песков назвал Украину инструментом конфликта

Песков назвал Украину инструментом конфликта, с которым бесперспективно искать решение

Фото: Дмитрий Голубович / Globallookpress.com

Украину можно назвать инструментом конфликта, с которым бесполезно искать решение. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Сейчас Украина — это фактически инструмент конфликта. Конфликт действительно стал более широким. Коллективный Запад, собственно, ведет такую комбинированную войну против нашей страны. Поэтому вот с этим инструментом заниматься решением конфликта бесперспективно. Это тоже нужно понимать», — сказал политик.

Ранее Песков высказался об интересах России в ситуации с Украиной. По его словам, Москва видит появляющиеся вокруг абстрактные экспертные обсуждения, среди которых есть заявления представителей европейских стран о некоем мирном процессе.

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    Виктория Кондратьева
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