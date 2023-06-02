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14:40, 2 июня 2023Россия

Песков порассуждал об интересах России в ситуации с Украиной

Песков заявил, что Россия будет добиваться учета своих интересов в ситуации с Украиной

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

При урегулировании ситуации на Украине Россия будет добиваться учета своих интересов. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Он пояснил, что Москва видит появляющиеся вокруг экспертные обсуждения, среди которых есть заявления представителей европейских стран о некоем мирном процессе. Пока эти обсуждения остаются абстрактными, отметил представитель Кремля.

«Правда, в этих рассуждениях не звучит какая-то политическая воля к тому, чтобы принимать во внимание цели и озабоченности нашей страны. Для нас это является главным приоритетом», — отметил Песков.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил организацию саммита для обсуждения его мирного плана. По словам политика, украинские власти хотят привлечь как можно больше стран к участию в мероприятии, по этой причине дата проведения не была утверждена.

В свою очередь, Песков заявил, что Москва в настоящее время не видит предпосылок для диалога с Киевом.

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    Никита Абрамов
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