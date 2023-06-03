Киев заподозрили в манипулировании с помощью соцопросов

Медведчук: власти Украины манипулируют данными соцопросов для оправдания своей политики

Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук убежден, что Киев манипулирует данными социологических опросов для оправдания своей политики. Об этом он написал в своей новой статье для Telegram-канала «Другая Украина».

По словам политика, украинская власть использует социологические исследования в качестве веского аргумента правильности своей политики. При этом, согласно данным этих опросов, граждане Украины не хотят мира с Россией и верят в скорую победу. Также украинцы якобы не желают проведения выборов и во всем проявляют «устойчивое единогласие и единство».

Медведчук выразил мнение, что эти исследования могут являться попросту «дешевым враньем и манипуляцией». Он аргументировал свои слова данными различных социологических опросов, согласно которым, якобы, 93 или 97 процентов украинцев верят в победу Украины, при этом 74 процента считает победой исключительно выход на границы 1991 года.

«А теперь давайте посмотрим, кого спрашивают. Мнением миллионов граждан, покинувших страну, социологи, естественно, не интересуются, а это такой "пустяк", как от трети до половины населения», --отметил оппозиционер.

По словам Медведчука, многие же из тех, кого опрашивают социологи, отвечают неискренне. Он отмечает, что «средний украинец без всяких социологических опросов знает правильный ответ, и что с ним будет, если он его не скажет».

Ранее Медведчук предрек США внутреннее разрушение из-за «украинской демократии». По его словам, события в Соединенных Штатах разворачиваются по украинскому сценарию: выступающих за мир политиков обвиняют в несуществующих преступлениях, далее будут ликвидированы «неправильные» СМИ и политические движения с мирной повесткой дня, а активные граждане — отправлены за решетку.