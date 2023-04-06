Медведчук заявил, что навязываемая Вашингтоном «украинская демократия» пришла и в США

Украинский политик Виктор Медведчук заявил, что «украинская демократия», которую Киеву навязывал Вашингтон, теперь пришла и в США. Она вызовет внутреннее разрушение страны, в том числе государственных институтов. Таким образом в Telegram-канале «Другая Украина» он прокомментировал ситуацию вокруг бывшего американского лидера Дональда Трампа.

По его словам, события в Соединенных Штатах разворачиваются по украинскому сценарию: выступающих за мир политиков обвиняют в несуществующих преступлениях, далее будут ликвидированы «неправильные» СМИ и политические движения с мирной повесткой дня, а активные граждане — отправлены за решетку.

«Так поступили американские ученики с Украиной. Только если речь идет о США, то все это не может не вызвать широкомасштабной войны, о чем и предупреждает, собственно, Трамп в каждом своем выступлении», — предрек он.

Медведчук также согласился со словами Трампа о том, что США катятся в ад — на его взгляд, Украина превзошла своих «американских учителей», и сама стала учителем правового беспредела.

Ранее Трампу были предъявлены обвинения в подделке финансовой документации: речь идет о 34 случаях подлога документов, каждый из которых включает в себя факт «фальсификации деловых документов первой степени с целью совершить другое правонарушение» и предполагает максимальное наказание в виде четырех лет тюрьмы. Сам политик заявил о своей невиновности по всем пунктам обвинения.

8 февраля Медведчук выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский «пустил под нож» мир и стабильность в стране ради оваций. По его словам, Зеленский «снял маску миротворца» и переключился на военную риторику. С этого момента, по мнению Медведчука, республика была обречена стать горячей точкой на карте мира.