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12:26, 8 февраля 2023Бывший СССР

Медведчук заявил о «брошенной в огонь» Украине

Медедчук заявил, что президент Украины Зеленский «пустил под нож» мир в стране ради оваций

Фото: Стрингер / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский «пустил под нож» мир и стабильность в стране ради оваций. О «брошенном в огонь» государстве рассказал в статье для РИА Новости председатель политсовета запрещенной в республике партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.

«Страну бросили в огонь из-за непомерного эго человека, дорвавшегося до власти. Сегодня Запад льстит этому эго при любой возможности. Большая удача, нашелся правитель, который ради эффектной картинки готов уничтожить свою страну, зарабатывать рейтинг на крови и страданиях своих граждан. Ради оваций и красивой позы Зеленский пустил под нож мир, законность и стабильность своей страны», — заявил он.

Как утверждает Медведчук, в конце 2020 года партия Зеленского потеряла лидерство, а самого президента Украины заменили бы на представителя ОПЗЖ. По этой причине украинскому главе понадобились враги, добавил он. По его словам, Зеленский «снял маску миротворца» и переключился на военную риторику. С этого момента, по мнению Медведчука, республика была обречена стать «горячей точкой» на карте мира.

Ранее он отметил, что руководство Европейского союза (ЕС) воспитало в украинских чиновниках иждивенческие настроения. Проамериканские управленцы Украины никогда не скрывали, что их главная задача — вбить клин между Россией и Европой, уточнил Медведчук.

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Кристина Есикова
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