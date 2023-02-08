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10:09, 8 февраля 2023Мир

Медведчук объяснил стремление Киева в Евросоюз

Медведчук заявил, что ЕС воспитал в украинских чиновниках иждивенческие настроения

Фото: РИА Новости

Председатель политсовета запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что руководство Евросоюза воспитало в украинских чиновниках иждивенческие настроения. Таким образом в статье для РИА Новости он объяснил стремление Киева вступить в объединение.

«Украинский чиновник знал, что при вступлении страны в ЕС его зарплата возрастет, а где возьмутся средства на это, его совершенно не интересовало», — выразил мнение политик.

Автор публикации заявил, что проамериканские украинские управленцы никогда не скрывали, что их главная задача — вбить клин между Россией и Европой. Медведчук также назвал расширение и функционирование ЕС все более формальным.

Ранее Европарламент принял резолюцию с призывом к ЕС готовиться к переговорам по включению Украины в объединение. При этом издание Politico писало, что лидеры Европейского союза собираются сообщить Киеву о невозможности быстрого вступления в состав объединения.

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Варвара Кошечкина
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