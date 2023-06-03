В Киеве призвали НАТО отказаться от плана действий по членству для Украины

Глава МИД Украины Кулеба: Киев должен вступить в НАТО без плана действий по членству

Киев должен вступить в НАТО без плана действий по членству и призывает альянс отказаться от него. К этому призвал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции с главой эстонского дипломатического ведомства Маргусом Тсахкной, сообщает РИА Новости.

«Мы считаем, что план действий к членству больше не должен считаться элементом на пути к вступлению. Это механизм, который себя изжил и не должен применяться к Украине», — сказал он.

По словам Кулебы, в Киеве понимают, что Украина не является членом НАТО и не могут диктовать решения альянсу, однако, не будучи членом НАТО, имеет полное право бороться за евроатлантическую безопасность.

Ранее Глава МИД Украины обратился к министрам иностранных дел стран-участниц НАТО. Кулеба призвал обеспечить гарантии безопасности на пути вступления страны в альянс. Кроме того, он добавил, что на июльском саммите альянса в Вильнюсе необходимо укреплять институциональные связи Киева и НАТО.