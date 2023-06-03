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18:43, 3 июня 2023Наука и техника

Качества российского самолета Су-25 оценили

Обозреватель 19FortyFive Осборн сравнил российский самолет Су-25 с летающим танком

Фото: Кирилл Нортон / РИА Новости

Российский самолет Су-25 можно сравнить с летающим танком. Обозреватель Крис Осборн оценил технику в статье для 19FortyFive.

«Су-25 — это проверенная в боях рабочая лошадка с долгой историей поддержки наземных войск в военных конфликтах», — считает он.

По его словам, Су-25 имеет схожие черты с американским аналогом, так как они оба обладают практически одинаковой дальностью полета и хорошо вооружены. Помимо этого, Осборн подчеркнул, что в расположении ВКС имеется около 250 самолетов Су-25, сейчас их также задействуют в спецоперации на Украине.

Ранее в США оценили получение последней партии ударных истребителей Су-34 Воздушно-космическими силами (ВКС) России. Отмечается, что Су-34 — самый дальнобойный истребитель в мире, по дальности полета он сравним с легкими стратегическими бомбардировщиками.

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    Анастасия Заикина
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