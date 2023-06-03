Момент массового ДТП в Петербурге с 16 пострадавшими попал на видео

В сети появились кадры момента массового ДТП в Петербурге, в котором пострадали 16 человек

В сети появилась видеозапись момента массового ДТП в Санкт-Петербурге, в котором пострадали 16 человек. Ее публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как грузовик на большой скорости вылетает на полосы встречного движения, где таранит большое число автомобилей, стоящих на светофоре.

Известно, что водитель большегруза Iveco не справился с управлением и выехал на встречную полосу. С ним сейчас работают сотрудники полиции.

12 машин столкнулись в Фрунзенском районе Петербурга в субботу, 3 июня. По данным МЧС, пострадали 16 человек, 11 из которых госпитализировали.

