В Крыму ответили на позицию Великобритании по захвату полуострова
Позиция Великобритании по Крыму, власти которой надеются на захват полуострова украинскими войсками, является подлостью. Об этом, отвечая Лондону, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, его цитирует РИА Новости.
Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес ранее допустил, что силы армии Украины могут захватить Крым в 2023 году. По его словам, это возможно, когда у российских сил закончится необходимая техника.
«Позиция Британии насчет Крыма подлая. Это пренебрежение демократическими нормами, выбором и желанием крымчан жить на своей исторической родине», — сказал крымский политик.
По его словам, полуостров навсегда воссоединился с Россией и ему не нужно другого будущего.
На позицию Лондона также ответили в Госдуме. Депутат от Крыма Михаил Шеремет назвал подобные заявления политической слепотой, подчеркнув, что громкие заявления западные политики обычно делают перед большим провалом.