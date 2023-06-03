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15:50, 3 июня 2023Россия

В Крыму ответили на позицию Великобритании по захвату полуострова

В Крыму назвали подлостью слова министра обороны Британии о захвате Украиной полуострова

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Позиция Великобритании по Крыму, власти которой надеются на захват полуострова украинскими войсками, является подлостью. Об этом, отвечая Лондону, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, его цитирует РИА Новости.

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес ранее допустил, что силы армии Украины могут захватить Крым в 2023 году. По его словам, это возможно, когда у российских сил закончится необходимая техника.

«Позиция Британии насчет Крыма подлая. Это пренебрежение демократическими нормами, выбором и желанием крымчан жить на своей исторической родине», — сказал крымский политик.

По его словам, полуостров навсегда воссоединился с Россией и ему не нужно другого будущего.

На позицию Лондона также ответили в Госдуме. Депутат от Крыма Михаил Шеремет назвал подобные заявления политической слепотой, подчеркнув, что громкие заявления западные политики обычно делают перед большим провалом.

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    Анастасия Шейкина
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