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04:27, 3 июня 2023Мир

Пентагон предупредил о разрушительных последствиях конфликта из-за Тайваня

Глава Пентагона Остин: возможный конфликт в Тайваньском проливе станет разрушительным

Фото: Jason Reed / Globallookpress.com

Возможный конфликт в Тайваньском проливе будет иметь разрушительный характер, об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин, пишет РИА Новости.

По его словам, Вашингтон привержен статусу-кво острова. «США по-прежнему глубоко привержены сохранению статус-кво в соответствии с нашей давней политикой одного Китая», — уточнил он. «И мы будем продолжать категорически выступать против односторонних изменения статус-кво какой-либо стороной», --предупредил глава ведомства о разрушительных последствиях.

Американский министр считает, что конфликт из-за Тайваня не является неизбежным. «Не питайте заблуждений: конфликт в Тайваньском проливе станет разрушительным», — подчеркнул он.

Ранее Пентагон оценил вероятность нападения Китая на Тайвань в обозримом будущем. В ведомстве указали, что Вашингтона важно нарастить свой военный потенциал таким образом, чтобы быть готовым в полной мере выполнить все свои обязательства перед Тайванем.

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    Марина Совина
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