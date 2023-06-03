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03:28, 3 июня 2023Мир

Названа самая русофильская страна в Восточной Европе

PL назвала Словакию самой русофильской страной в Восточной Европе

Фото: Unsplash

Аналитический центр Globsec провел исследование, в ходе которого выяснил, какая страна в Восточной Европе является самой пророссийской и антизападной. Об этом пишет чешская газета Parlamentní Listy.

Автор материала Якуб Макаров назвал Словакию самой русофильской страной в Восточной Европе. По его словам, граждане именно этого государства симпатизируют позиции Москвы по конфликту на Украине. По данным Globsec, 40 процентов жителей Словакии считают Россию виновной в кризисе на Украине, еще 34 процента указывают на Запад.

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    Марина Совина
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