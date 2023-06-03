Сальдо заявил об отказе Украины подвозить HIMARS к линии соприкосновения
Вооруженные силы Украины (ВСУ) прячут реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и не подвозят их близко к линии боевого соприкосновения. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, его цитирует РИА Новости.
«Противник их [HIMARS] тщательно прячет и не подвозит близко к ЛБС [линии боестолкновений]», — сказал Сальдо.
До этого глава Херсонской области сообщал, что ВСУ перебросили артиллерию на херсонское направление. Противнику подвезли боеприпасы, их артиллерийский парк также пополнился образцами из Запорожской, Одесской и Николаевской областей.
Ранее стало известно, что ударом артиллерии российские войска уничтожили в Херсоне склад с пятью тоннами боеприпасов ВСУ, который располагался в производственном здании силикатного завода.