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17:01, 3 июня 2023Бывший СССР

Сальдо заявил об отказе Украины подвозить HIMARS к линии соприкосновения

Сальдо заявил, что ВСУ прячут HIMARS и не подвозят их к линии боевого соприкосновения

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) прячут реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и не подвозят их близко к линии боевого соприкосновения. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, его цитирует РИА Новости.

«Противник их [HIMARS] тщательно прячет и не подвозит близко к ЛБС [линии боестолкновений]», — сказал Сальдо.

До этого глава Херсонской области сообщал, что ВСУ перебросили артиллерию на херсонское направление. Противнику подвезли боеприпасы, их артиллерийский парк также пополнился образцами из Запорожской, Одесской и Николаевской областей.

Ранее стало известно, что ударом артиллерии российские войска уничтожили в Херсоне склад с пятью тоннами боеприпасов ВСУ, который располагался в производственном здании силикатного завода.

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    Анастасия Шейкина
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